ЕС помешает россиянам обходить санкции с помощью криптовалюты

Евросоюз намерен принять все необходимые меры, которые позволят исключить возможность обойти введенные против России санкции при помощи криптовалюты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра экономики, финансов и восстановления Франции Брюно Ле Мэра.

Однако называть "конкретные шаги" он не стал.

– Мы изучим все способы, которые позволят исключить обход санкций при помощи криптовалюты, – сказал Ле Мэр.

По мнению экспертов, наиболее быстрый и радикальный способ помешать России в обходе санкций при помощи криптовалют – это блокировка всех российских пользователей на сервисах, которые зарегистрированы в ЕС.