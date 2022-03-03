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ЕС помешает россиянам обходить санкции с помощью криптовалюты

Евросоюз намерен принять все необходимые меры, которые позволят исключить возможность обойти введенные против России санкции при помощи криптовалюты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра экономики, финансов и восстановления Франции Брюно Ле Мэра.

Однако называть "конкретные шаги" он не стал.

– Мы изучим все способы, которые позволят исключить обход санкций при помощи криптовалюты, – сказал Ле Мэр.

По мнению экспертов, наиболее быстрый и радикальный способ помешать России в обходе санкций при помощи криптовалют – это  блокировка всех российских пользователей на сервисах, которые зарегистрированы в ЕС.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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