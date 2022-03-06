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Власти Приангарья разработают новые меры поддержки бизнеса

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в связи с текущей непростой социально-экономической ситуацией поручил выработать новые актуальные меры поддержки бизнеса, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Для этого начата работа по сбору информации от предпринимателей: она организована на базе Фонда поддержки и развития предпринимательства Иркутской области – Центра «Мой бизнес». «Представителям бизнес-сообщества предлагают заполнить анкету и ответить на вопросы о том, коснулись ли их введенные в отношении России санкции; какие комплектующие, оборудование, материалы и технологии стали в связи с этим недоступны; изменились ли процентные ставки по заключенным кредитным договорам; какие финансовые и нефинансовые меры поддержки необходимы в первую очередь», – рассказали власти. Опрос размещен по этой ссылке.

Кроме того, в Приангарье сейчас работает «горячая линия» Центра «Мой бизнес» для предпринимателей, по которой также можно сообщить об актуальных проблемах, уточнить информацию о действующих мерах поддержки или оставить предложения. Звонки принимаются ежедневно с 8 до 22 часов по телефону: 8 3952 202-102.

«Необходимо понимать, с какими вызовами и рисками в настоящее время сталкиваются предприятия тех или иных отраслей. Важно разрабатывать адресные меры поддержки и вводить их незамедлительно», – подчеркнул Игорь Кобзев.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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