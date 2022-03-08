Россия стала мировым лидером по количеству санкций

Россия стала страной, против которой за несколько лет было введено больше всего санкций, а с 22 февраля добавилось еще 2778 новых ограничительных мер, сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис слежения за санкциями Castellum.AI.

Всего против РФ с 2014 года было введено 5532 санкции по состоянию на 7 марта. По данным сервиса, больше всего санкций в отношении России ввели США (1194), Канада (908), Швейцария (824), ЕС (766) и Франция (760). Значительная часть этих ограничений – индивидуальные.

На втором месте рейтинга Иран, против которого введено 3616 ограничительных мер. Замыкает тройку лидеров Сирия – 2608 санкций.