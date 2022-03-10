«Подобное уже бывало в истории». Что случается с акциями, когда биржи долго закрыты

Российский рынок переживает исторический момент – Московская биржа закрыта 11 дней, торги в фондовой секции не проводятся с 28 февраля. Ответа, когда откроют рынок, нет. Что бывает с акциями, когда рынки долго закрыты? И как действовать, когда возобновят торги? Эксперты БКС Инвестиции разбираются в ситуации.

Есть примеры

Подобное уже бывало в истории современной Германии и Японии, которые меняли свою экономическую формацию в 1950-е. Эксперты БКС Инвестиции вспоминают Франкфуртскую и Токийскую биржи – две самые крупные площадки, которые имели длительный перерыв в торгах, с середины 1940-х и вплоть до проведения рыночных реформ 1950-х обе просто не работали.

– Сегодняшние DAX и Nikkei имеют мало общего с тогдашним рынком. Закрытие рынков приводило к очень сильному изменению бенчмарков: индексы тех лет так и не восстановились до уровней 1939 года. Это не повод для паники, а скорее важное наблюдение: покупать все акции подряд после таких событий не имеет смысла, – подчеркивают эксперты.

Какие акции брать

Рынок может быть переформатирован полностью, и стоит брать те бумаги, которые имеют больше всего шансов пережить последующую «перестройку», уверены эксперты.

На вопрос, какие акции брать, они предлагают следующий алгоритм действий.

– Во-первых, только компании из индекса РТС/МосБиржи, то есть самые ликвидные. Во-вторых, без государственного участия и не попавшие под санкции, чтобы снизить риски. В-третьих, с минимальным размером долга, не более 1 EBITDA, то есть фактически без долгов. В-четвертых, компании с валютной выручкой, чтобы была защита от девальвации и дефицита валюты.

Под описанные критерии, по мнению экспертов, попадают только семь российских эмитентов – Норникель, НОВАТЭК, ФосАгро, НЛМК, Полюс, ММК, Лукойл.

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