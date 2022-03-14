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Карту UnionPay собирается оформить каждый третий россиянин

После запрета на проведение операций по российским картам VISA и MasterCard 35% россиян выразили готовность оформить карту, у которой будет возможность использования за границей и для оплаты покупок в иностранных интернет-магазинах.

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В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.

35% россиян планируют оформить карту «МИР»-UnionPay с возможностью оплаты товаров и услуг в 180 странах мира. 37% опрошенных подобная карта не понадобится. 28% затруднились с решением.

Мужчины чаще женщин хотят завести карту «МИР»-UnionPay: 39% против 28% соответственно. Респонденты в возрасте старше 45 лет о планах оформления «пластика» говорили чаще более молодых сограждан (37%). Но больше всего желающих – среди россиян с доходом от 80 тыс. руб. в месяц (44%).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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