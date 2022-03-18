Двое жителей Иркутска привлечены к ответственности за лозунги, дискредитирующие ВС РФ

Двое жителей Иркутска – мужчина и женщина, являясь участниками несогласованного с органами местного самоуправления публичного мероприятия, в присутствии граждан высказывали лозунги, содержание которых дискредитировало Вооружённые силы РФ, сообщили SIA.RU в ГУ МВД России по Иркутской области.

Их действия незамедлительно пресекли сотрудники полиции. В отношении граждан были составлены протоколы по ч. 1 ст. 20.3.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания международного мира и безопасности».

Кировский районный суд рассмотрел собранные полицейскими материалы и назначил нарушителям в качестве наказания административные штрафы в размере 30 и 35 тысяч рублей.