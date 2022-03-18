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ВТБ сообщил клиентам, что передает обслуживание иностранных ценных бумаг в другие ведущие финансовые организации

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– В связи с ситуацией на финансовых рынках и ограничениями, наложенными иностранными государствами на банк ВТБ, в интересах наших клиентов мы приняли решение передать обслуживание иностранных ценных бумаг в другие ведущие финансовые организации РФ. Этот шаг позволит защитить активы частных инвесторов и обеспечить им возможность покупать и продавать любые активы без ограничений, – говорится в сообщении банка.

ВТБ был и остается надежным партнером для миллионов клиентов. Высочайшая профессиональная экспертиза банка сосредоточена в эти дни на оперативное внедрение наиболее эффективных решений, направленных на сохранность капитала каждого из клиентов ВТБ. Сегодня клиенты с иностранными бумагами получат общую информацию о переводе к другим финансовым организациям на почту, а до конца марта мы проинформируем каждого из них о том, к какому финансовому институту переводятся активы.

По всем российским ценным бумагам, а также инструментам срочного рынка банк ВТБ продолжит обслуживать клиентов в соответствии с регламентом бирж.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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