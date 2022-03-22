«Драйвером развития всегда будут люди». Михаил Хардиков о перспективах энергетического бизнеса для молодёжи

– Всем нам хорошо знакома фраза «Уходя, гасите свет». Так вот энергетики свет гасить не собираются, а значит, никуда не уходят. У нас – вечная работа, – заявил руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков на встрече со студентами ИРНИТУ и молодыми специалистами компании. Так оптимистично он ответил на вопрос, что ждёт энергетическую отрасль в будущем в свете современных реалий. Кроме этого молодёжь интересовалась, как изменится российская экономика в будущем, будет ли востребована профессия энергетика через 5-10 лет, есть ли перспективы карьерного роста на предприятиях компании, а также судьбой социальных программ и ESG-повестки. На вопросы также отвечал ректор ИРНИТУ Михаил Корняков.

Фото: Андрей Фёдоров

«Нужно оперативно переориентировать экономику на восточные и азиатские рынки»

Какие точки роста есть у экономики страны в целом в свете новой реальности?

М. Хардиков: Сейчас уже очевидно, что западные рынки в любом случае будут сильно сокращены, и мы должны оперативно переориентировать экономику на восточные и азиатские рынки. Вот это – вектор развития. И на этом векторе развития, в первую очередь, самым главным промышленным и транспортным сектором является Сибирь: Иркутская область, Красноярский край и далее. Поэтому толчок для развития Сибири должен быть очень серьёзным.

Причём требуется интенсивное развитие не только сырьевой базы, но и всего инфраструктурного комплекса. Если вы вспомните предыдущие кризисы, то увидите, что в это время крупнейшие экономики мира всегда инвестировали государственные финансы в инфраструктуру. В логике того, что ситуация изменится, экономика вновь пойдёт в рост, и к этому нужно быть готовым с точки зрения дорог, воздушного сообщения, энергетики. Неразвитая инфраструктура очень сильно сдерживает рост экономики.

Фото: Андрей Фёдоров

«Государство должно строить новые крупные ГЭС»

Какие в свете «восточного вектора» есть перспективы у энергетики, в том числе сибирской?

М. Хардиков: Мы считаем, что государство должно найти средства на развитие новых гидроэлектростанций. Я говорил об этом на Красноярском экономическом форуме и повторю сейчас. Почему это важно? Энергостратегия 2035-2050 годов говорит о том, что доля ГЭС должна сохраниться, а это можно сделать, только построив новые крупные станции. Для этого у нас есть все условия: Мокская ГЭС на севере Иркутской области на реке Витим, Нижне-Богучанская ГЭС в Красноярском крае, Крапивинская ГЭС в Кемеровской области.

Это не только даст возможность получить чистую энергию и создать новые рабочие места, но и позволит сохранить инжиниринговые компетенции. У нас есть четыре проектных института, которые создают гидротехнические проекты, и они не должны «сидеть» без работы. Чтобы люди умели воплощать в жизнь такие проекты, они должны их делать. И это – хорошая перспектива для молодёжи с точки зрения работы в проектных институтах.

Фото: Андрей Фёдоров

«Получили хороший опыт работы в условиях жесточайших американских санкций»

Что делает компания En+ Group в ответ на новые внешние вызовы?

М. Хардиков: За последние годы мы очень много сделали по вопросу импортозамещения, сейчас занимаемся тем, что выстраиваем новые цепочки поставок оборудования, которое требуется для ремонтов и реализации инвестиционных программ.

В своё время, лет семь-восемь назад, основатель компании Олег Дерипаска планомерно вёл работу и ориентировал нас на развитие поставок оборудования из Китая и сотрудничество с российскими производителями. Кстати, отмечу, что оборудование, которое производится в Китае, не ниже качеством, чем у мировых лидеров энергетической отрасли. Мы знаем, у кого покупать, знаем, кто производитель, бываем на заводах. Сейчас задача обеспечить стабильные поставки, наличие и запас оборудования, инструментов, расходных материалов на складах, а также обеспечить финансовые взаиморасчёты.

В 2018 году мы получили хороший опыт работы в условиях жесточайших американских санкций: как нужно планировать платежи, работать с банками и так далее, чтобы не создавать дополнительных рисков. Мы научились, и сейчас у нас нет критических рисков, компания спокойно работает.

Фото: Андрей Фёдоров

«Не создавайте сами себе искусственные рамки»

Как компания En+ Group планирует привлекать молодых специалистов для работы в городах региона? Многие, закончив Политех, хотят остаться в Иркутске.

М. Хардиков: Я согласен, что сложно молодому человеку, родившемуся в Иркутске, объяснить, что, закончив Политех, нужно бы начинать карьеру в Саянске. Но, во-первых, не все выпускники университета – уроженцы Иркутска, а, во-вторых, я всегда призываю молодых не создавать самим себе какие-то искусственные рамки. Зачем?

Надо просто задать себе вопрос: «Если ты хочешь расти по карьере, ты готов переехать в другой город? Готов поехать из Иркутска на Красноярскую ГЭС – гораздо более масштабную станцию?» Один может сказать – нет, у меня здесь квартира, родители и так далее. А другой – поедет, чтобы получить новые компетенции, знания, продвинуться по карьерной лестнице, мир посмотреть. Надо искать для себя новые вызовы, и другие города тоже могут быть этими вызовами.

Фото: Андрей Фёдоров

И ещё, на мой взгляд, энергетический бизнес En+ Group качественно отличается от других компаний тем, что здесь у молодого специалиста есть пространство для манёвра. Есть много предприятий, где молодым говорят: вот ваша должность и любая горизонтальная ротация невозможна, выбрали направление – развивайтесь только в нём. У нас на производстве всегда есть возможность посмотреть на все остальные блоки, которые есть на предприятии, и из одного перейти в другой. Горизонтальная ротация – это очень важно, мы в таких людях заинтересованы и будем их развивать.

Фото: Андрей Фёдоров

«О наших социальных проектах знают далеко не все»

Планируется ли строительство медучреждений для сотрудников компании?

М. Хардиков: En+ Group, как компания, не собирается подменять собою власть региона и муниципалитетов. В части нашей ответственности перед гражданами, мы должны задумываться об одном – стабильном поступлении налогов в бюджет, в том числе, за счёт роста финансовых показателей компании, роста заработной платы наших сотрудников, так как эти средства идут и на социальную инфраструктуру.

Тем не менее, мы должны реагировать на то, чего не хватает коллективу. Если мы не будем развивать социальную инфраструктуру – детские сады, школы, больницы, транспорт – наши высококвалифицированные, узкопрофильные специалисты, найдут себе работу в других регионах, а на то, чтобы обеспечить им замену, потребуется не один год.

Поэтому у нас много социальных проектов. Это и строительство жилых кварталов для наших работников, и корпоративная ипотека, когда финансируется 50% кредита, и спортивные проекты, и многие другие. Например, госпитали, которые мы строили в сибирских городах для борьбы с ковидом, сейчас трансформируются в высокотехнологичные диагностические центры. Мы будем также развивать Братский аэропорт, будем работать над новыми транспортными коридорами, потому что это показатель комфорта жизни в регионе. И я уверен, что мы придумаем и другие проекты, потому что нет предела совершенству. И это – большой плюс для тех, кто решит прийти к нам на работу.

«Проекты по благоустройству не останавливаются»

Продолжатся ли в 2022 году в Иркутске проекты компании направленные на создание комфортной городской среды ?

М. Хардиков: Да, продолжатся. Мы уже объявили о благоустройстве сквера рядом с Иркутской ГЭС. Это крупный проект, который должен связать плотину с зоной отдыха на Якоби. Ещё один интересный проект, в котором мы участвуем, – Цесовская Набережная. Если мы добьёмся большого берегоукрепления и соединим Нижнюю Набережную с бульваром Гагарина, это будет круто – настоящий прорыв для Иркутска.

М. Корняков: Есть также проект соединения Цесовской Набережной и бульвара Гагарина с территорией ИРНИТУ через остров Юность и мы работаем с партнёрами по проекту строительства пешеходного моста.

Фото: Андрей Фёдоров

«Молодёжи предстоит внедрять новую философию отношения к производству»

Ещё буквально месяц назад активно обсуждалась ESG-повестка. Какова сейчас судьба этого направления?

En+ Group и дальше будет уделять пристальное внимание экологии, потому что зелёную экономику никто не отменял. Когда ситуация успокоится, все вновь вернутся к ESG-повестке. И здесь инициатива должна исходить от молодых. Не надо бояться высказывать своё мнение по работе, внедрять новую философию отношения к производству.

Фото: Андрей Фёдоров

«Мы рассчитываем, что нынешние студенты – это будущее энергетики Сибири»

Изменения, которые сейчас происходят, прежде всего, ставят вопросы перед молодёжью, студентами. Планы были одни, а сейчас их что, надо менять? Насколько мы можем быть уверены в своём профессиональном будущем?

М. Хардиков: Есть такая фраза – «Уходя гасите свет». Мы гасить свет не собираемся, а значит, и уходить не будем. У нас – вечный бизнес, и он будет развиваться. Более того, в текущих условиях мы точно не будем сокращать наш ключевой актив – сотрудников компании. При этом мы чётко понимаем, что должны обеспечить людям достойный уровень жизни: конкурентную заработную плату и востребованные социальные программы .

Что касается наших проектов по высшему образованию, которые мы делаем с ИРНИТУ, госуниверситетом и другими вузами, – мы будем развивать их дальше. В прошлом году на сотрудничество с ИРНИТУ мы направили более 44 миллионов рублей. Не уверен, что в регионе есть компании, которые столько же вкладывают в развитие и поддержку высшего образования. Это большие деньги, и их ценность со временем будет только увеличиваться. Хотя, наверняка, есть те, кто думает, зачем вкладывать деньги в университет, лучше отдать их на премии молодым специалистам, на улучшение социальных условий, или потратить на другие проекты. Но мы в компании пониманием, что драйвером развития всегда будут люди. Энергетика – это долгосрочная перспектива, и мы рассчитываем, что нынешние студенты – это будущее энергетики Сибири, и тех больших проектов, которые нам предстоят.

М. Корняков: Университет продолжает стабильно работать, мы однозначно движемся дальше, нет никаких поводов для беспокойства.

Компания En+ Group много лет выстраивает систему подготовки специалистов на базе нашего университета, мы делаем всё, для того, чтобы она была эффективная, чтобы у молодого специалиста была уверенность в том, что он идёт работать в устойчивую компанию с развитой социальной программой. И сейчас мы особенно чётко понимаем, что нужно развивать российское производство, российскую цепочку взаимосвязей между отраслями. Нужно готовить современных специалистов не только для тепловой генерации, но и для крупных IT-проектов En+ Group. И университет совместно с компанией начинает работать на опережение, выстраивает систему подготовки специалистов IT-сферы.