Куда инвестировать деньги в условиях высокой инфляции? 

Защитный потенциал таких инструментов, как валюта и недвижимость, выглядит сейчас неочевидным из-за регуляторных ограничений, низкой ликвидности и высоких ставок по ипотеке, считают эксперты “АТОН”. Банковские депозиты формально предлагают более 20% годовых в рублях, но сроки таких вкладов по сути пока не превышают 6 месяцев, в то время как инфляция может оказаться существенно выше. А вот инвестиции в ценные бумаги и сырье исторически обгоняют инфляцию.

Доходность рынка акций обгоняет инфляцию

– Средняя доходность рублевого индекса МосБиржи с момента его запуска в 1997 году составила 20% (с учетом реинвестированных дивидендов) против средней инфляции в 12,4% за тот же период. За прошедшие 24 года инфляция лишь семь раз обгоняла доходность рынка акций, – пишут аналитики в своем отчете "Российский фондовый рынок: готовимся к открытию".

Эксперты обращают внимание, что после глубоких кризисов 1998, 2008 и 2014 годов российский фондовый рынок на следующий год демонстрировал рост в рублях на 238%, 126% и 32% соответственно.

– Учитывая большую долю экспортных компаний в структуре индекса, рублевые индексы восстанавливались до своих пиковых докризисных значений относительно быстро. В 1998-м и 2014-м это заняло меньше года, в 2008-м – больше двух лет, – отмечают эксперты.

Открытие может произойти по ценам близким к 25 февраля

Аналитики еще недавно мы предполагали, что рынок может открыться в рублях на 35% ниже закрытия в пятницу 25 февраля. Однако с тех пор ситуация изменилась.

– Тщательная подготовка к открытию рынка со стороны регулятора и участников рынка, возможное использование средств ФНБ на 1 трлн руб., готовность некоторых компаний выкупать свои акции, благоприятная конъюнктура на сырьевых рынках, запрет на торговлю для иностранных инвесторов – эти действия должны позволить избежать глубокой коррекции при открытии рынка. Не исключено, что многие акции откроются по ценам близким к цене закрытия в пятницу 25 февраля, – считают они.

Скорее всего акции экспортеров откроются лучше, чем бумаги в остальных секторах (финансы, телекомы, ритейл, энергетика). Не исключены более глубокие коррекции в акциях 2-3 эшелона из-за низкой ликвидности, хотя торги в подобных бумагах могут быть открыты позже. Очевидно, что любые ожидания инвесторов относительно приближения завершения конфликта между Россией и Украиной будут оказывать положительное влияние на открытие и дальнейшую динамику рынка.

В приоритете – сырье

Аналитики отдают предпочтение акциям компаний, которые сохраняют возможность экспортировать свою продукцию на мировой рынок и выигрывают от роста цен на сырье: Норникель, ЛУКОЙЛ, Газпром, АЛРОСА, Полиметалл, РУСАЛ. Устойчивы к кризисам инфраструктурные компании: Globaltrans, НМТП, энергетика. По мере восстановления экономики интересными станут Сбер, TCS Group, Яндекс, Магнит, VK, Система. При этом устанавливать целевые цены по акциям пока не представляется возможным, пишу они, учитывая, что сырье и курсы валют чрезвычайно волатильны, а сам российский рынок закрыт.