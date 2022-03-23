Россия полностью обеспечивает себя продовольствием – Патрушев

Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев на совещании президента страны Владимира Путина с кабмином заявил, что Россия полностью обеспечивает себя продовольствием.

Россия полностью себя обеспечивает основными видами продовольствия, на складах и в распределительных центрах сформированы достаточные запасы, которые постоянно пополняются. Социально значимая продукция отгружается на предприятия торговли в приоритетном порядке и, самое главное, темпами, которые опережают прошлогодние», – сообщил Патрушев.

По его словам, страна способна справиться даже с возросшим спросом на продовольствие. В частности, приняты меры по стабилизации ситуации с сахаром: введен временный запрет на вывоз, расширен импорт сахара-сырца. Проблем с обеспечением хлебобулочными изделиями нет: правительство выделило 2,5 млрд рублей на поддержку хлебопеков, помощь получат те, кто обязуется не повышать цены.