Игорь Кобзев: Дефицита сахара не будет

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев договорился в Москве с руководством холдинга «Продимекс» – крупнейшим производителем сахара в России – о поставках в регион 8 230 тонн в течение второго квартала 2022 года. При этом еще 700 тонн лежит на складах. «Осенью создадим достаточный запас сахара, чтобы не допустить дефицита», сообщил он в соцсетях.

В марте перебои с поставкой сахара на предприятия общепита, а также в торговых сетях были связаны с логистикой.

– В комментариях видел много возмущений и про отсутствие сахара, и про высокие цены. Генеральный директор компании «Продимекс» Виктор Алексахин сообщил, что перебои были вызваны сбоем в логистической цепочке и уверил, что проблема решена. На складах в области лежит 700 тонн сахара. Отгрузки идут. Что касается цены, то, по словам руководства «Продимекса» отпускная цена в торговых сетях не должна превышать 80 рублей. Все, что выше – цена паники, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Он отметил, что годовая потребность сахара, включая кондитерские изделия, в Иркутской области составляет 75,4 тыс тонн в год.