Валютную ипотеку пересчитают по курсу на 18 февраля

Банк России рекомендовал банкам провести конвертацию валютной ипотеки в рубли по официальному курсу на 18 февраля 2022 года. Такое письмо ЦБ направил кредитным организациям 28 марта. Регулятор предложил реструктурировать валютные кредиты по заявлениям, поданными заемщиками до 31 мая. В письме также перечисляются критерии кредитов, по которым возможен пересчет.

– Пересчет обязательств не должен ухудшать кредитную историю заемщика, – говорится в информационном письме кредитным организациям.

Согласно рекомендациям регулятора, в первую очередь банкам следует обратить внимание на кредиты, по которым соблюдаются следующие условия:

— остаток задолженности на 1 февраля 2022 года не превышал 150 тыс. долларов США или эквивалентную сумму в другой валюте по официальному курсу на ту же дату;

— кредит был выдан до 22 февраля 2022 года для покупки жилого помещения,

— это жилье единственное в собственности заемщика в России;

— просроченная задолженность на момент обращения заемщика не превышает 120 дней.

По оценке Банка России, этим критериям соответствуют порядка 60% от общего числа ипотечных кредитов, выданных в иностранной валюте. На 1 февраля 2022 года непогашенными оставались 2 011 ипотечных кредитов в иностранной валюте, задолженность по ним составляла 16,64 млрд рублей (0,14% портфеля жилищных кредитов). В основном это кредиты, выданные до 2014 года.