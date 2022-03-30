Куда пойти учиться в эпоху перемен

Мир стремительно меняется. В том числе, это касается и сферы образования. В новостях то и дело появляются заголовки о сворачивании зарубежных образовательных программ для российских студентов, закрытии крупнейших образовательных онлайн-платформ. Что делать? Куда пойти учиться и обеспечить себе стабильное будущее? Ответом на этот вопрос могут стать стипендиальные программы крупных компаний, сообщает Lenta.ru.

Стипендиальные программы крупных компаний сегодня могут стать ответом на вопрос для молодежи, куда пойти учиться, чтобы получить востребованную профессию и гарантированное трудоустройство.

В качестве примера можно привести стипендиальную программу компании En+ Group. Ее запустили в 2021 году. Сначала нужно пройти конкурсный отбор. В прошлом году туда могли попасть только «очники» с оценками «хорошо» и «отлично». Дополнительные баллы получали спортсмены, волонтеры и те, кто, занимался научной деятельностью.

Личный опыт

«У меня был длинный список, который я туда подавала: уже были и статьи, и патент, также было не просто участие, а именно победы в ряде мероприятий, затем я успешно прошла собеседование, – поделилась Дарья Шагдыр, одна из победительниц прошлогоднего отбора, студентка Иркутского национального исследовательского технического университета. – Плюс учеба: если есть «четверки» – балл ниже, если нет четверок, это отличный балл. У меня «четверок» вообще не было, это тоже сыграло на руку».

Стипендия помогает Дарье Шагдыр развиваться, не тратя на образование последние деньги.

«Считаю, что En+ дает прекрасную возможность попробовать свои силы и получить дополнительную стипендию, – рассказала Дарья. – Такая стипендия становится отличным стимулом расти дальше, как минимум, чтобы ее не потерять. Когда я еще писала мотивационное письмо для участия в программе, указывала, что мне нужны деньги, чтобы дополнительно изучать английский язык. Я сейчас очень много средств, примерно половину стипендии, трачу на это. Зато могу себе позволить ходить на курсы в частную школу, и не бояться, что после этого не хватит на еду».

Прикладное значение

В программе En+ принимают участие не только ИРНИТУ или БрГУ. Среди партнеров – лучшие вузы России, такие как Сибирский Федеральный Университет, Нижегородский Технический Университет им. Алексеева.

В целом программа охватывает:

Красноярский край,

Иркутскую область,

Волгоградскую область,

Кемеровскую область,

Мурманскую область,

Свердловскую область,

Челябинскую область,

Нижегородскую область,

Ивановскую область,

Республику Хакасия.

Выбор регионов не случаен

Фактически программа федеральная и предназначена для тех регионов страны, где расположены энергетические и металлургические предприятия En+ Group. Это позволяет стипендиатам познакомиться с организацией задолго до защиты дипломной работы и значительно облегчить себе поиск работы в дальнейшем.

Например, образовательная, научная и, вероятно, будущая производственная деятельность Дарьи Шагдыр из ИРНИТУ уже тесно связана со структурами En+. Она приобретает дополнительные навыки и компетенции в корпоративном учебно-исследовательском центре (КУИЦ) «ЕвроСибЭнерго-ИРНИТУ», по окончанию которого по распределению сможет работать на одном из предприятий компании.

В актуальности IT-образования для молодежи нет сомнений. Сегодня чуть ли не каждый второй хочет приобщиться к сообществу программистов, наблюдая, в каком выгодном положении они оказались, несмотря на общую трудную экономическую ситуацию. И в марте 2021 года En+ Group уже запустила с Иркутским ИРНИТУ проект «Академия IT». Был набран первый поток из 118 человек. Обучение рассчитано на два года, и в En+ Group надеются, что выпускники после знакомства с компанией придут работать на ее предприятия, уже обладая прикладными навыками.