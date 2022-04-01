Банк «Приморье» вводит новый вклад «Экспресс» со ставкой 19% годовых

Банк «Приморье» с 29 марта 2022 года вводит вклад «Экспресс».

Оформить вклад вы можете в рублях по ставке 19% годовых сроком на 31 день.

Минимальная сумма вклада не ограничена, пополнение вклада возможно в течение 7 календарных дней с даты открытия вклада безналичным путем или наличными денежными средствами.

Расходные операции по вкладу не предусмотрены.

Способ выплаты процентов - ежемесячно с зачислением на текущий счет или пластиковую карту (при ее наличии).

Открыть вклад можно как в офисах Банка, так и через Интернет-Банк и мобильное приложение*.

Подробную информацию уточняйте на нашем сайте или у специалистов контакт-центра по телефону 8 800 200 20 86 (круглосуточно, звонок бесплатный)

* Подключение к Мобильному банку/Интернет-банку производится при наличии действующей пластиковой карты Банка «Приморье» в соответствии с «Универсальными тарифами по обслуживанию пластиковых карт ПАО АКБ «Приморье». Вклады застрахованы Агентством по страхованию вкладов (федеральный закон 177-ФЗ от 23.12.2003 г.).