УК «Открытие» возобновила операции со всеми открытыми паевыми фондами

УК «Открытие» («Открытие Инвестиции») в полном объеме возобновила операции со всеми открытыми паевыми инвестиционными фондами, сообщили SIA.RU в компании.

С 31 марта клиенты УК «Открытие» получили возможность совершать операции (покупка, обмен, продажа) с паями фондов:

ОПИФ «Открытие – Акции»

ОПИФ «Открытие – Сбалансированный»

ОПИФ «Открытие – Облигации»

Возобновление операций стало возможно вследствие запуска торгов всеми российскими акциями и корпоративными облигациями на Московской бирже, а также по результатам оценки ликвидности и благодаря появлению возможности расчета стоимости пая.

Все открытые паевые фонды можно приобрести в рамках одноименных стратегий ИИС (ИИС Акции, ИИС Сбалансированный, ИИС Облигации).

Виталий Исаков, директор по инвестициям УК «Открытие» («Открытие Инвестиции»):

«Российская экономика и финансовый рынок вступают в период большой неопределенности. Российские компании ждет адаптация к новой экономической реальности, новым рынкам сбыта, новым условиям ведения бизнеса. Мы не сомневаемся, что отечественный бизнес с достоинством выйдет из сложившейся ситуации, и в ближайшие годы финансовые результаты российских компаний вернутся на траекторию долгосрочного роста.

Сложившаяся низкая оценка на рынках российских акций и облигаций более чем учитывает неминуемое краткосрочное ухудшение финансовых результатов и создает возможность получения высокого дохода для долгосрочных инвесторов, как уже случалось в периоды кризисов 1998, 2008, 2014, 2020 годов.

В сценарии нормализации денежно-кредитной политики на горизонте ближайших 3-х лет доходность рынка рублевых облигаций может превысить 25% в следующие 12 месяцев, а также значимым образом опередить ожидаемые ставки банковских депозитов в дальнейшем.

Восстановление финансовых результатов и дивидендных выплат российских компаний в ближайшие 3 года и возврат к средним историческим уровням оценки (невысоким по мировым меркам) может привести к утроению российского рынка акций с текущих уровней, что соответствует доходности порядка 50% годовых на горизонте 3-х лет. При этом, даже если рост инфляции не будет остановлен, рынок акций скорее всего окажется наиболее подходящим инструментом для долгосрочного сохранения покупательной способности.

Учитывая, что при владении паями в течение 3-х лет можно освободить 3 млн рублей прибыли за каждый год от уплаты НДФЛ, мы полагаем, что для сберегателей с длительным инвестиционным горизонтом инвестирование в паи ПИФ рублевых активов представляет собой эффективную и привлекательную возможность преумножить свой капитал».