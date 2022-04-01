Больше половины представителей малого и среднего бизнеса приостановили подбор новых сотрудников

Аналитики hh.ru провели онлайн-опрос (есть у SIA.RU) среди представителей малого и среднего бизнеса и выяснили, как они оценивают ближайшие перспективы компании на рынке. Опрос проводился 29 марта 2022 года среди свыше ста предпринимателей со всей России, в том числе из Иркутской области.

58% компаний-работодателей из сферы малого и среднего бизнеса сообщили, что оценивают свое положение на рынке в ближайшей перспективе как стабильное. Еще 24% настроены позитивно, пессимистичных взглядов придерживаются только 18%.

Что касается планов по работе с персоналом, то 54% представителей малого и среднего бизнеса признали – сейчас они приостанавливают подбор новых сотрудников, однако прилагают все усилия, чтобы сохранить существующую команду. Каждый десятый предприниматель (10%) сообщил, что в ближайшее время начнет расставаться с людьми или как минимум будет готовиться к этому. Наконец, треть опрошенных (33%) намерены продолжить нанимать сотрудников прежними темпами или даже усилить подбор.

Также опрос показал, что среди различных вопросов в сфере работы с персоналом в первую очередь небольшие компании сегодня волнуют материальная и нематериальные мотивация, удержание сотрудников (25%), поиск людей в условиях жесткой экономии (14%), роль корпоративной культуры в малых компаниях (14%), а также эффективная работа с удаленными сотрудниками (12%) и развитие и обучение персонала (11%).

«По опросам наших клиентов-работодателей из МСБ, мы видим, что настроения сейчас скорее осторожные, чем пессимистичные. Как это выражается в действиях небольших компаний на рынке труда? 25-30% клиентов заняли выжидательную позицию. Они подтверждают, что планы есть, новые сотрудники нужны, но пока откладывают поиск. Активный наём пока продолжается только в тех ситуациях, когда сотрудник нужен срочно. Во всех остальных случаях – это скорее временная заморозка найма и усиление работы с текущей командой», – говорит Роман Сидоров, старший бренд-менеджер hh.ru направления малый и средний бизнес.