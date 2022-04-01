В запрете бытового майнинга нет смысла – Минфин

Ведомство видит смысл в развитии промышленной добыче криптовалюты, сообщает РБК.

«Мы считаем, что нужно сконцентрироваться на развитии промышленного майнинга, но бытовой майнинг запрещать, наверное, не имеет смысла», – заявил заместитель директора департамента финансовой политики ведомства Алексей Яковлев, в ходе круглого стола «Регулирование майнинга в России: за и против».

Чиновник отметил, что в ближайшее время законопроект по регулированию криптовалют, внесенный 18 февраля, будет доработан. По словам представителя Минфина, отдельное внимание будет уделено майнингу. Упор в доработанном документе будет сделан на максимальную экономическую целесообразность добычи криптовалюты и «минимизацию рисков с точки зрения противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма и обеспечения энергобезопасности страны».