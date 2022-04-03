Иран vs Россия: cможет ли отечественный фондовый рынок жить без иностранцев

Сейчас фондовый рынок России чаще сравнивают с рынком Ирана: жесткие санкции, сравнимое нефтяное эмбарго, отключение от swift, заморозка активов центральных банков. Сможет ли российский рынок акций подобно иранскому жить без иностранцев? Или кишка тонка?

– А как дела у фондового рынка Ирана? Удивитесь, очень хорошо, – подчеркивает эксперт БКС Мир Инвестиций Максим Шеин в еженедельном новостном шоу об инвестициях «Без плохих новостей». —Тегеранская биржа входит в мировой топ-20 по капитализации. Для примера капитализация Тегеранской биржи 1,2 миллиарда долларов, Московской биржи до всех украинских событий – 1,4 миллиарда. В Тегеране размещено около 700 компаний, в Москве – около 200. Правда, ликвидность Мосбиржи кратно больше.

По мнению эксперта, феномен иранского фондового рынка объясняется двумя причинами. Во-первых, власти поощряют частных инвесторов вкладывать средства в национальные ценные бумаги. Во-вторых, частные инвесторы сами вкладываются в акции национальных компаний, поскольку других способов защитить активы от той же инфляции просто нет. Кроме того, в 2019-2020-х годах на Иранский бирже наблюдался настоящий бум первичных размещений – IPO.

Сможет ли российский рынок акций подобны иранскому жить без иностранцев или кишка тонка?

Эксперт предлагает посмотреть на цифры. Так, акций в свободном обращении по нынешним ценам – 13-15 триллионов рублей, на депозитах в банках лежит более 30 триллионов рублей, то есть в 2 раза больше. Очевидно, что возможности есть. Может быть не сразу, но процесс замещения кредитования рынков капитала идет.

По его словам, россияне стали активнее участвовать в первичных размещениях акций российских эмитентов, возросла их активность на рынке облигаций

– Наш единственный шанс развивать у себя нормальный диверсифицированный рынок капитала с опорой на отечественных инвесторов, – резюмирует эксперт.