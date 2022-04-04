Рабочие места мигрантов готовы занять 33% иркутян

Но только при улучшении условий труда.

Служба исследований hh.ru провела опрос (есть у SIA.RU) среди жителей Иркутской области и выяснила, на каких условиях местные жители готовы занять рабочие места трудовых мигрантов, которые пустуют уже второй год.

На вопрос «по каким причинам в регионе используется труд мигрантов?», 62% респондентов из Иркутской области ответили, что они берут за работу меньше, чем местные жители, еще 54% считают, что условия, на которые соглашаются мигранты, не подходят для местных (в том числе, проживание, питание и т. п.), 43% уверены, что приезжих нанимать выгоднее, поскольку им сложнее защитить свои права, 34% полагают, что трудовых мигрантов нанимают на такие виды работ, на которые местные жители не соглашаются, еще один популярный ответ – мигрантов нанимают «свои», то есть предприниматели, которые сами были или являются мигрантами (33%).

Наименее популярный вариант ответа – мигранты работают лучше, его дали лишь 6% опрошенных.

По мнению 43% иркутян, мигрантов наиболее целесообразно нанимать на любые рабочие места, где есть дефицит кадров, еще 24% считают, что разумнее всего предлагать таким соискателям рабочие места, не требующие квалификации (например, дворники, грузчики и т. п.), а каждый пятый уверен, что приехавшим на заработки в Россию вообще не нужно предлагать никакую работу (22%). Одна из причин подобного отношения в том, что 38% жителей Иркутской области считают, что трудовые мигранты претендуют на рабочие места, которые могли бы занять местные жители, и чаще всего такого мнения придерживаются сотрудники из сферы продаж и производства.

При этом 29% жителей региона (среди них преобладают топ-менеджеры) предполагают, что приезжие работники приносят пользу или больше пользы, чем вреда.

На вопрос, готовы ли местные жители занять рабочие места трудовых мигрантов, 33% ответили положительно. Чаще всего такое желание выражали респонденты, имеющие рабочие специальности (61%), представители ресторанно-гостиничного бизнеса (53%), транспортники (51%), производственники (50%). Однако большинство жителей области не очень готовы к такому (46%).

Между тем, претендовать на пустующие трудовые места работники готовы не просто так, а при выполнении со стороны работодателей определенных условий. Так, большинство из них (61%) ожидают, что работа будет соответствовать их профессии, еще 54% рассчитывают, что будут улучшены рабочие места (организовано питание, охрана труда, выдача спецодежды, «белая» зарплата, индексация и т.п.). Для 31% критическим моментом стало то, что большинство традиционных мигрантских профессий непрестижны, и это необходимо изменить, чтобы у людей появилось желаний трудоустраиваться по данным специальностям. Еще 24% могут перейти на освободившиеся места, если работодатели организуют для будущих сотрудников ДМС.