Криптовалюту назвали пирамидой в Центробанке

Легализация цифровой валюты повлечет массовые инвестиции в высокоспекулятивный инструмент, который фактически является финансовой пирамидой, передает РИА Новости слова первого зампреда Центробанка Ксении Юдаевой.

«Полагаем, что легализация оборота криптовалют может создать условия для масштабного роста инвестиций граждан в высокоспекулятивный инструмент, фактически являющийся финансовой пирамидой», – сказано в ответ на предложение о легализации криптовалюты.

При этом отмечается, что значительная распространенность мошенничества в торговле криптовалютами может привести к тому, что россияне лишатся значительной части сбережений.

«Кроме того, криптовалюты активно используются в противоправной деятельности (отмывании доходов, наркоторговле, финансировании терроризма и других), что создает вызов для глобальной системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», – указал регулятор.