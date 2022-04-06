Бесконтактное импортозамещение: Дальневосточный банк внедрил сервис СБПэй

Теперь клиенты Дальневосточного банка могут использовать для оплаты товаров и услуг приложение «СБПэй» на базе Системы быстрых платежей Банка России.

Сервис СБПэй не использует данные банковских карт — все платежи выполняются непосредственно с банковского счета пользователя приложения. Личные данные клиента надежно защищены в соответствии со всеми актуальными российскими и международными стандартами безопасности. Оплата с помощью СБПэй возможна в любом магазине, который принимает к оплате СБП, приложение СБПэй позволяет хранить несколько счетов разных банков для оплаты, которая осуществляется в одно касание.

Мобильное приложение СБПэй доступно на платформе Android (версия выше 6.0) и iOs (версия выше 13).

Как подключить СБПэй:

Скачать Мобильное приложение СБПэй в AppStore или Google Play; Подтвердить согласие с условиями Лицензионного соглашения и согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой обработки и защиты персональных данных АО «НСПК»; Указать аккаунт для работы с приложением СБПэй; В открывшемся окне из списка банков, необходимо выбрать АО «Дальневосточный банк»; Затем надо нажать «ОК» во всплывающем окне, после чего будет выполнен переход в мобильное приложение банка. Откроется страница со списком счётов, доступных к подключению: необходимо выбрать счет, с которого будет производиться оплата; Затем необходимо выразить своё согласие с Условиями использования сервисов СБП и Условиями использования СБПэй и выполнить операцию «Подключить».

Более подробную информацию о продуктах и услугах АО «Дальневосточный банк» можно получить по телефону Единого контактного центра: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).