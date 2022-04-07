Клиенты Банка «Фридом Финанс» - физические лица - могут осуществлять переводы за границу до 10 000 долларов в месяц

С 31 марта на шесть месяцев ЦБ вдвое увеличил лимит для физлиц с 5 000 до 10 000 долларов (либо эквивалент в другой валюте). Нововведение касается резидентов и нерезидентов, которые работают в России по трудовым и гражданско-правовым договорам.

Сумму до 10 000 долларов в течение одного календарного месяца можно отправить со счета в российском банке на другой свой же счет или иному физлицу, находящемуся вне России.

В сообщении регулятора также указано, что расчет производится по официальному курсу иностранной валюты к рублю, установленному Банком России на дату поручения на осуществление перевода.

Одновременно с этим физлица – нерезиденты, которые не работают в России и приехали из стран, поддерживающих ограничения в отношении РФ, а также юрлица из этих государств в ближайшие полгода не смогут осуществлять переводы за границу с российских банковских и брокерских счетов.

Подробнее – на сайте Банка России, а также по ссылке.