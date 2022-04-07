Более 100 выпускников «Школы фермера» Россельхозбанка стали получателями грантов на развитие бизнеса

За 1,5 года с момента своего запуска проект «Школа фермера» вырос во всероссийскую образовательную инициативу во всех 8 федеральных округах страны. Благодаря проекту для сельского хозяйства страны подготовлено почти 2 000 квалифицированных аграриев в 50 регионах.

«Школа фермера» Россельхозбанка реализуется на базе ведущих аграрных вузов и сельхозпредприятий, объединяет возможности Министерства сельского хозяйства, регионов, крупного бизнеса и фермеров для теоретического и практического обучения профессиональных кадров сельского хозяйства.

По итогам 3-го и 4-го потоков обучения гранты на развитие дела получат свыше 100 фермеров.

«В «Школе фермера» мы реализуем новый формат аграрного образования: войти в профессию и научиться рентабельно вести бизнес можно за 2,5 месяца. Среди наших учеников представители и нефтегазовой отрасли, и муниципального управления, и других сфер – все они теперь стали членами большой аграрной семьи. Спрос на обучение высокий, конкурс достигает 5 человек на место. По итогам обучения мы выбрали наиболее тщательно проработанные бизнес-планы, авторы которых и получают гранты. Уверен, что каждый из наших выпускников внесёт вклад в укрепление продовольственной безопасности страны, это наша общая миссия», – прокомментировала директор Департамента развития и поддержки корпоративного бизнеса Россельхозбанка Татьяна Пантелькина.

В обучении и выдаче грантов активное участие принимают и компании, которые предоставляли свои производственные площадки для практики.

«В понимании «ЭФКО» фермер является центральной фигурой маслосырьевого бизнеса. В первую очередь, это человек труда, искренне любящий родную землю. Более 25 лет мы выстраиваем честные партнерские отношения с фермерами по всей России. И мы рады, что нашу участие в проекте Россельхозбанка «Школа фермера» поможет поддержать их, особенно в сегодняшней обстановке», – сказал директор маслосырьевого дивизиона ГК «ЭФКО» Михаил Хохлов.

Общая продолжительность курса – до трёх месяцев. Выпускники получают дипломы государственного образца от вузов-участников проекта и возможность участвовать в конкурсном отборе на получение мер поддержки от Минсельхоза России. Обучение финансирует Россельхозбанк.

Слушатели приобретают теоретическую подготовку, изучая правовые аспекты работы фермерских хозяйств, финансовые бизнес-модели, основы маркетинга; знакомятся с новейшими агротехнологиями; проходят обучение на ведущих предприятиях отрасли, учатся кооперироваться с крупными холдингами. А завершается курс защитой бизнес-планов.

Впервые проект «Школа фермера» Россельхозбанк реализовал осенью 2020 года в Новосибирской, Московской областях, Ставропольском крае и Республике Башкортостан.