Михаил Барщевский предупредил о возможном росте коррупции

На фоне санкций Россию может ждать «колоссальное» повышение уровня коррупции, передает РБК слова представителя правительства в Конституционном и Верховном судах Михаила Барщевского.

«С моей точки зрения, уровень коррупции будет только возрастать, причем в колоссальных размерах, поскольку известно, что чем крепче и сильнее государство, чем больше у него власти, тем выше уровень коррупции», — сказал он.

По мнению Барщевского, усиление контроля и ужесточение наказания не являются панацеей от таких правонарушений.

«Опыт китайских товарищей показывает, что даже публичные расстрелы на площадях к снижению уровня коррупции не приводят», — констатировал Барщевский.

Он отметил, что действенным методом по борьбе с коррупцией может стать развитие политической конкуренции и гражданского общества.