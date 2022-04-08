Молодые предприниматели Приангарья могут получить гранты до 500 тыс. рублей на развитие бизнеса

Предприниматели Иркутской области в возрасте до 25 лет получат грантовую поддержку на создание или развитие своих проектов. Соответствующее постановление Правительства РФ опубликовано, обновлена федеральная нормативная база. В настоящее время министерство экономического развития и промышленности Иркутской области актуализирует региональную.

– Центр «Мой бизнес» оказывает поддержку начинающим предпринимателям: обучает, помогает в подготовке бизнес-планов, сертификации, решении других вопросов. Но, безусловно, в сегодняшних условиях молодежи нужны отдельные меры поддержки. В нашем регионе есть молодые предприниматели, которые взяли на себя серьёзную ответственность, организовали бизнес, наняли людей. И, конечно, наша задача - их поддержать, – отметила министр экономического развития и промышленности Иркутской области Наталья Гершун.

Напомним, решение о выделении безвозмездных субсидий предпринимателям было принято в марте на заседании Правительства России. Финансирование будет направлено в рамках федерального проекта «Создание условий для лёгкого старта и комфортного ведения бизнеса», который входит в нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

На молодежные гранты от 100 до 500 тысяч рублей могут рассчитывать индивидуальные предприниматели и учредители предприятий в возрасте от 14 до 25 лет включительно. Раньше такая возможность была только у предприятий, которые реализуют социальные проекты. В 2021 году в Иркутской области 13 таких организаций получили полумиллионные гранты на общую сумму 6,5 млн рублей. В этом году объем финансирования увеличился до 12 млн рублей, которые разделят между социальными и молодыми предпринимателями по итогам конкурса.

Для участия в конкурсе заявитель не должен иметь задолженности по налогам. Кроме того, важна его готовность самостоятельно, либо с привлечением заемных средств, софинансировать свой проект в размере 25%.

Грант можно потратить на реализацию бизнес-проекта, в том числе на аренду и ремонт помещения, приобретение программного обеспечения, оргтехники, оборудования, оплату первых взносов по договорам лизинга, услуг связи и т.п.