БКС опроверг информацию о переводе активов клиентов Сбера с брокерскими счетами

– БКС не участвует в переводе активов клиентов, имеющих брокерские счета в «Сбере» или его компаниях. Публикации в СМИ и социальных медиа об этом не соответствуют действительности, – говорится в сообщении БКС Мир инвестиций в Telegram-канале.



Ранее стало известно, что Сбербанк переведет акции иностранных эмитентов в другой депозитарий до 13 апреля после того, как США ввели полные блокирующие санкции против банка. Название нового брокера банк должен сообщить дополнительно. Frank Media со ссылкой на источники сообщил, что часть клиентов может перейти в БКС и Атон.