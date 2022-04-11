«Собеседование» на сити-ферму проходят даже шмели: кого и за что наградили грантами в Иркутской «Школе фермера»

В Иркутском ГАУ состоялась торжественная церемония вручения сертификатов на гранты выпускникам четвертой волны образовательного проекта Россельхозбанка «Школа фермера». Лучшими экспертная комиссия признала бизнес-планы Игоря Попова, Елены Фоминой и Алены Шениной.

Игорь Попов обучался искусству сити-фермерства и уже успешно реализует свежую сортовую клубнику. Для созревания качественной ягоды предусмотрено все: выкладка рядов, состав почвы, экологичное удобрение, освещение, температурный режим, вентиляция и полив. Даже трудолюбивые шмели для опыления цветков клубники проходят тщательный отбор. Уже сейчас у Игоря сформирован свой список постоянных клиентов и проблем с реализацией не возникает: для Сибири ароматная клубника круглогодично – продукт уникальный, он всегда найдет своего покупателя.

Елена Фомина еще в прошлом году работала в администрации города Иркутска, в сфере, далекой от сельского хозяйства и собственного производства. Как признается бывший муниципальный служащий, проект «Школа фермера» стал знаковым и переломным в ее жизни. Увлечение сыроварением началось еще задолго до начала проекта, сначала в качестве хобби, а затем появилась уверенность, что можно заниматься сырами профессионально. Сейчас Елена ждет высокотехнологичное оборудование – оно уже доставляется из Казани, а пока идет процесс отладки и установки сыроварни, планирует пройти обучение в международной школе сыроделия на Алтае.

«С этим проектом у меня случились по-настоящему волшебные совпадения. Все произошло именно в тот период жизни, когда я сама была к этому готова. Сначала, попалось на глаза объявление о наборе участников в «Школу фермера», именно в тот период, когда я только обдумывала саму идею заняться сыроварением профессионально. Не совсем осознанно, но идея уже прочно засела где-то в подсознании, хоть и присутствовали определенные страхи и неуверенность, ведь я никогда не занималась сельским хозяйством. Я попала в проект и здесь получила огромный объем знаний - преподаватели уделяли нам очень много времени, всегда были на связи, отвечали на все вопросы, делились практическими знаниями и поддерживали - не жалели личного времени», – рассказывает Елена Фомина.

После обучения в «Школе фермера», признаётся она, ведение сельского хозяйства она воспринимает не только как участие в развитии стратегической отрасли, но и как проявление патриотизма.

Алена Шенина пришла в «Школу Фермера», уже имея богатый опыт в сфере сельского хозяйства: это и семейная ферма, где вместе с родителями появились первые навыки в животноводстве, и индивидуальное предпринимательство в сфере растениеводства – Алена выращивает картофель.

«Хочу сказать спасибо Россельхозбанку за то, что позвонили и пригласили меня участвовать в этом проекте, спасибо ИГАУ и преподавательскому составу, которые вложились в программу обучения максимально. Сейчас я знаю, как правильно! Как правильно вести бухгалтерию, как грамотно распределять и тратить деньги, какие современные технологии сейчас используются, какие сорта картофеля выращивать лучше всего у нас на территории и с помощью каких средств добиться качественного урожая. Это была дикая встряска, огромный объем информации, масса эмоций. Но сейчас, когда проект завершился, появилось четкое понимание – необходимо учиться, нужно все время себя совершенствовать, быть в курсе современных исследований и технологий, потому что сельское хозяйство – процесс безостановочный: здесь нельзя стоять на месте и нельзя работать по старинке, полагаясь на народные приметы», - поделилась впечатлениями Алена.

Сертификаты победителям вручили и.о. директора Иркутского регионального филиала РСХБ Елена Кобелева и ректор Иркутского ГАУ Николай Дмитриев, заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Марина Кожарина и представители ведущих фермерских хозяйств региона, на чьих площадках проходила практика участников проекта.

«Проект «Школа Фермера» завершился, мы выпустили 25 фермеров – кто-то получил знания с нуля, не имея прежде опыта ведения сельского хозяйства, кто-то открыл для себя новые технологии и методики. С радостью отмечаю, насколько выросли наши начинающие фермеры. Как менялись подходы к ведению своего хозяйства. Как полученные знания помогали пересмотреть бизнес-проекты. И те бизнес-планы которые были представлены нам на защиту - это сильные и успешные идеи. Авторы лучших идей получают гранты. Наш банк желает вам дальнейшего развития, роста и успеха во всех начинаниях. Не останавливаться на достигнутом, всегда стремиться к большему и ничего не бояться. Мы, в свою очередь, всегда готовы помочь и поддержать все ваши начинания!» - обратилась к гостям с приветственной речью Елена Кобелева.

«Хочется пожелать вам, чтобы ваши идеи воплощались в жизнь, успешно развивались и выросли в успешный бизнес. Сейчас у вас появилась определенная ответственность, как у всех, кто совершает что-то впервые: вы являетесь проводниками тех знаний, которые здесь получили. Сегодня на федеральном и региональном уровнях разрабатываются специализированные программы и гранты, призванные помочь молодым специалистам в развитии своих проектов в агропромышленном комплексе, крестьянских (фермерских) хозяйств с максимальной отдачей производственного процесса. Вы всегда можете обратиться за консультационной помощью к нам, в региональное министерство сельского хозяйства, либо в центр компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. У нас много программ поддержки, особенно для тех предпринимателей, которые готовы развивать аграрный комплекс региона», – отметила заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Марина Кожарина.

«Школа фермера» Россельхозбанка реализуется на базе ведущих аграрных вузов и сельхозпредприятий, объединяет возможности Министерства сельского хозяйства, регионов, крупного бизнеса и фермеров для теоретического и практического обучения профессиональных кадров сельского хозяйства.

За 1,5 года с момента своего запуска проект «Школа фермера» вырос во всероссийскую образовательную инициативу во всех 8 федеральных округах страны. Благодаря проекту для сельского хозяйства страны подготовлено почти 2 000 квалифицированных аграриев в 50 регионах.