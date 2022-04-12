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Володин считает, что нужно лишать гражданства противников спецоперации

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Он упомянул журналистку Овсянникову, которая сорвала эфир на Первом канале.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал в Телеграм-канале о том, что подавляющее большинство россиян поддерживает проведение специальной военной операции на Украине.

«Но есть и те, кто ведет себя подло, предательски. Они делают заявления, преподнося их как свои личные убеждения <…> после исполненной роли получают «печеньки Госдепа». Сегодня такую подачку в виде работы в Die Welt получила Марина Овсянникова. Вот так была оценена её выходка во время передачи на Первом канале», – пишет он в соцсети.

К сожалению, для таких «граждан РФ» нет процедуры лишения гражданства и запрета на въезд в нашу страну. Но, наверно, это было бы правильно, заключает политик.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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