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ЦИАН: Несмотря на турбулентность, спрос на загородную недвижимость увеличивается

Эксперты Циан.Аналитика подвели итоги 1 квартала 2022 г. на загородном рынке недвижимости. Несмотря на внешнюю турбулентность, на рынке сохраняется классическая сезонность: с началом весны увеличивается спрос на дома, растут цены и сокращается объем предложения.

Стоимость загородной недвижимости продолжает увеличиваться. Так, за первые 3 месяца 2022 г. дома в России выросли в цене на 9%: средняя стоимость составляет 10,7 млн рублей против 9,9 млн руб. в конце 2021 г. Наибольший рост цен за квартал в южных регионах, а также в субъектах Федерации, граничащих с Московской областью.

Динамика средней стоимости загородного дома в федеральных округах РФ

ФО

Средняя стоимость дома в марте 2022 г., млн рублей

Динамика средней цены

За квартал

За год

Центральный ФО

11,2

+7,7%

+22,5%

Северо-Западный ФО

18,2

+13,4%

+26,1%

Южный ФО

12,0

+7,4%

+23,6%

Северо-Кавказский ФО

9,1

+7,7%

+36,5%

Приволжский ФО

7,2

+7,7%

+16,7%

Уральский ФО

8,2

+7,0%

+19,4%

Сибирский ФО

9,9

7,8%

+20,2%

Дальневосточный ФО

11,9

+7,8%

+23,0%

Российская Федерация в целом

10,7

+8,6%

+22,7%

Источник: Циан.Аналитика

При этом эксперты ЦИАН подчеркивают, стоимость загородной недвижимости традиционно начинает расти с приближением дачного сезона. Объем предложения за 1 квартал 2022 г. сократился на 13% - сильнее, чем обычно (в прошлом году на 5%). Среди причин - решение продавцов временно отложить продажу дома.

В целом, 22% посетителей сайта cian.ru, интересующихся покупкой жилья этой весной, просматривают объявления о продаже загородной недвижимости. Их доля и общая активность на загородном рынке возрастает к началу дачного сезона.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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