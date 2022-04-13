ЦИАН: Несмотря на турбулентность, спрос на загородную недвижимость увеличивается

Эксперты Циан.Аналитика подвели итоги 1 квартала 2022 г. на загородном рынке недвижимости. Несмотря на внешнюю турбулентность, на рынке сохраняется классическая сезонность: с началом весны увеличивается спрос на дома, растут цены и сокращается объем предложения.

Стоимость загородной недвижимости продолжает увеличиваться. Так, за первые 3 месяца 2022 г. дома в России выросли в цене на 9%: средняя стоимость составляет 10,7 млн рублей против 9,9 млн руб. в конце 2021 г. Наибольший рост цен за квартал в южных регионах, а также в субъектах Федерации, граничащих с Московской областью.

Динамика средней стоимости загородного дома в федеральных округах РФ

ФО Средняя стоимость дома в марте 2022 г., млн рублей Динамика средней цены За квартал За год Центральный ФО 11,2 +7,7% +22,5% Северо-Западный ФО 18,2 +13,4% +26,1% Южный ФО 12,0 +7,4% +23,6% Северо-Кавказский ФО 9,1 +7,7% +36,5% Приволжский ФО 7,2 +7,7% +16,7% Уральский ФО 8,2 +7,0% +19,4% Сибирский ФО 9,9 7,8% +20,2% Дальневосточный ФО 11,9 +7,8% +23,0% Российская Федерация в целом 10,7 +8,6% +22,7%

Источник: Циан.Аналитика

При этом эксперты ЦИАН подчеркивают, стоимость загородной недвижимости традиционно начинает расти с приближением дачного сезона. Объем предложения за 1 квартал 2022 г. сократился на 13% - сильнее, чем обычно (в прошлом году на 5%). Среди причин - решение продавцов временно отложить продажу дома.

В целом, 22% посетителей сайта cian.ru, интересующихся покупкой жилья этой весной, просматривают объявления о продаже загородной недвижимости. Их доля и общая активность на загородном рынке возрастает к началу дачного сезона.