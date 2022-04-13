ЦИАН: Несмотря на турбулентность, спрос на загородную недвижимость увеличивается

Эксперты Циан.Аналитика подвели итоги 1 квартала 2022 г. на загородном рынке недвижимости. Несмотря на внешнюю турбулентность, на рынке сохраняется классическая сезонность: с началом весны увеличивается спрос на дома, растут цены и сокращается объем предложения.
Стоимость загородной недвижимости продолжает увеличиваться. Так, за первые 3 месяца 2022 г. дома в России выросли в цене на 9%: средняя стоимость составляет 10,7 млн рублей против 9,9 млн руб. в конце 2021 г. Наибольший рост цен за квартал в южных регионах, а также в субъектах Федерации, граничащих с Московской областью.
Динамика средней стоимости загородного дома в федеральных округах РФ
|
ФО
|
Средняя стоимость дома в марте 2022 г., млн рублей
|
Динамика средней цены
|
За квартал
|
За год
|
Центральный ФО
|
11,2
|
+7,7%
|
+22,5%
|
Северо-Западный ФО
|
18,2
|
+13,4%
|
+26,1%
|
Южный ФО
|
12,0
|
+7,4%
|
+23,6%
|
Северо-Кавказский ФО
|
9,1
|
+7,7%
|
+36,5%
|
Приволжский ФО
|
7,2
|
+7,7%
|
+16,7%
|
Уральский ФО
|
8,2
|
+7,0%
|
+19,4%
|
Сибирский ФО
|
9,9
|
7,8%
|
+20,2%
|
Дальневосточный ФО
|
11,9
|
+7,8%
|
+23,0%
|
Российская Федерация в целом
|
10,7
|
+8,6%
|
+22,7%
Источник: Циан.Аналитика
При этом эксперты ЦИАН подчеркивают, стоимость загородной недвижимости традиционно начинает расти с приближением дачного сезона. Объем предложения за 1 квартал 2022 г. сократился на 13% - сильнее, чем обычно (в прошлом году на 5%). Среди причин - решение продавцов временно отложить продажу дома.
В целом, 22% посетителей сайта cian.ru, интересующихся покупкой жилья этой весной, просматривают объявления о продаже загородной недвижимости. Их доля и общая активность на загородном рынке возрастает к началу дачного сезона.