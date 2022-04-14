Военнослужащий из Тайшета Глеб Недорезов погиб во время спецоперации на Украине

Военнослужащий из города Тайшета Иркутской области 22-летний Глеб Недорезов погиб во время спецоперации на Украине, сообщает администрация Тайшетского городского поселения на официальной странице в соцсети «Одноклассники».

«Глеб родился 18 июля 1999 года. В 2017 году окончил в Тайшете среднюю школу №2, и в этом же году осенью был призван в ряды Вооруженных Сил России. Спокойный, уравновешенный, с товарищами отношения дружеские. К выполнению общественных поручений всегда относился добросовестно, – так характеризуют его преподаватели. А друзья отмечают, что с Глебом точно можно было идти в разведку», – говорится в сообщении.

Молодой человек, отслужив срочную службу, остался в армии по контракту. Ефрейтор Недорезов Глеб Владимирович был гранатометчиком во время спецоперации на Украине. Выполняя боевое задание, погиб в населенном пункте Рудня-Сидоровская. «Груз 200» с телом погибшего воина на днях прибудет в Тайшет.

Все обязательства по организации похорон возьмет на себя администрация города.