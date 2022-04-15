Как защитить сбережения от инфляции

Санкции заставляют граждан искать способы сохранения покупательской способности своих сбережений. О том, как сохранить деньги рассказал Российской Газете аналитик «Альфа-Капитала» Александр Джиоев.

Сейчас можно выделить как минимум три класса активов, которые, с одной стороны, позволяют справиться с данной задачей, с другой – по-прежнему доступны россиянам. Это депозиты в банках, облигации федерального займа, а также рынок акций и его производные (ПИФы, БПИФы на акции).

Банковские депозиты

Если говорить о безрисковых инструментах, способных защитить накопления, то в первую очередь нужно упомянуть о вкладах. Даже после недавнего решения ЦБ РФ понизить ключевую ставку c 20% до 17% и последовавшего за этим снижения процентов в банках, доходности большинства вкладов остаются двузначными и могут «перекрыть» большую часть инфляции.

Облигации федерального займа

В качестве альтернативы можно рассмотреть инвестиции в ОФЗ, например, в формате паевого инвестиционного фонда или индивидуального инвестиционного счета, которые также являются достаточно консервативным инструментом.

Акции

Вложения в акции или соответствующие паевые фонды являются наиболее интересным вариантом с точки зрения ожидаемых доходностей, но и самым рискованным. Сейчас наблюдается высокая волатильность, так как рынок продолжает нащупывать справедливые оценки стоимости российских компаний в новых условиях.