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Вучич ожидает цену на газ в $450–619 при расчете по нефтяной формуле

Цена российского газа для Сербии составит $450–619, если будет рассчитана по нефтяной формуле, сообщил президент Александр Вучич. По его словам, экономические последствия конфликта на Украине будут давать о себе знать в течение трех-четырех лет, сообщает ТАСС.

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– Какой бы договор по газу мы ни подписали, у нас будут лучше условия. Если бы у нас сейчас была только нефтяная формула, то цена была бы между $450 и $619, – подчеркнул господин Вучич TV Pink. По его словам, цена нефти «убивает» экономику Сербии.

Министр энергетики Сербии Зорана Михайлович ранее заявила, что страна готова выполнить требование Запада о снижении зависимости от поставок энергоресурсов из России.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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