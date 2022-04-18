Миллиардер Олег Дерипаска предложил обновить экономическую модель и провести в России новую пенсионную реформу, причем решаться на этот шаг нужно прямо сейчас. Для этого он предложил «наполнить пенсионную систему» государственными активами так, чтобы для людей старше 45 лет был источник пенсионных платежей, не зависящий от федерального бюджета.

– У нас же есть эти активы «Газпром», «Роснефть», все остальные государственные компании. Во-первых, их, скорее всего, нужно как-то реструктурировать, потому что вот эти монстры, они жили прекрасно, когда был свободный доступ на рынок. Сейчас пять-шесть компаний вместо одной крупной государственной компании гораздо лучше, – заявил он в интервью журналу «Эксперт».

По словам бизнесмена, собственником госактивов должен стать Пенсионный фонд, который будет профессионально управлять этими бумагами для получения дохода, «чтобы мы не загоняли доходы в бюджет, потом бюджет делал дотацию этому Пенсионному фонду, трансферт, и мы платили».

– Нужно восстановить здравый смысл и справедливость, – заявил Дерипаска. – Я считаю, это такой очень важный шаг, который именно сейчас нужно сделать, иначе мы никогда на него не решимся, наполнить активами пенсионную систему.

«А тем, кто младше 45, или таким активным ребятам типа меня сказать: зарабатывайте сами, и вот вам накопительная система и схема», – добавил он. Предприниматель отметил, что нужны пассивы, «причем разумные пассивы», не только депозиты.

В интервью журналу «Эксперт» Дерипаска также отметил, что жесточайшее санкционное давление плюс разворачивающаяся мировая рецессия грозят России жестким экономическим кризисом. По его мнению, угроза столь серьезна, что требует принципиального обновления всей экономической политики. Он уверен, что надо отказаться от госкапитализма, а базироваться на частной собственности. Цель новой экономической политики – построить в течение 10 лет общество среднего достатка для всех.