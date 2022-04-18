ЦБ вводит новые регуляторные послабления для банков

В частности, банки могут не соблюдать надбавки к нормативам достаточности капитала при условии невыплаты дивидендов и бонусов. Кроме того, ЦБ разрешил банкам не создавать резервы под активы, заблокированные в связи с санкциями, до конца года. И наконец, ЦБ разрешил российским банкам финансировать выкуп активов у нерезидентов без оглядки на коэффициенты риска.

– Смягчение регуляторных требований является соразмерной текущим обстоятельствам и ожидаемой мерой и поддержит коэффициенты достаточности капитала банковского сектора, однако новость нейтральна для динамики акций банков, отмечают эксперты компании «Атон».