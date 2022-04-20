«Интересная история будет на рынке, когда закончится программа вкладов под высокие проценты»

На иркутском рынке недвижимости есть застройщики, предлагающие клиентам полностью готовое жильё. Наталья Зверева, заместитель генерального директора ГК «Восток Центр Иркутск» во время круглого стола «Кредиты и недвижимость: новая реальность», организованного порталом SIA.RU, поделилась, насколько верным можно считать такое решение с учётом нынешней ситуации, готовы ли покупатели к подобному варианту, и как банки принимают эту модель.

– Мы входим в сложные времена с абсолютно сформировавшимся продуктом, оптимальным для рынка, как с точки зрения застройщика, так и с точки зрения покупателя, потому что он ни для кого не представляет рисков: при любой турбулентности покупатель уверен в сохранности своих вложений. И это нас отличает на рынке, потому что сейчас даже у объектов высокой степени готовности остаются серьёзные риски, а у компаний, которые на старте строительства уже продали очень много квартир по старой себестоимости, легко может возникнуть ситуация, когда достраивать будет не из чего. И банки вряд ли докредитуют такой проект, а взять деньги с рынка по действующему законодательству тоже невозможно.

Поэтому выбор покупателя в пользу готового жилья очень осознанный, потому что он может прийти, посмотреть и потрогать продукт своими руками, а также оценить, насколько ему в нём комфортно. При этом, несмотря на то, что мы продаём готовый продукт, мы остаёмся в правовом поле банков как новостройка, то есть жильё можно купить с привлечением льготной ипотеки.

Да, мы будем очень взвешенно подходить к строительству следующих секций с точки зрения темпов, объёмов и сроков. Мы ведь живём в такие времена, когда стратегию и нашей жизни, и любого бизнеса можно обозначить одним словом «неизвестность». С утра у нас может быть один план, через два часа – другой, к вечеру – третий, а утром – опять всё новое. И в этой неизвестности мы продолжаем заниматься нашим фундаментальным делом, потому что рынок недвижимости будет существовать во все времена: людям всегда нужен дом, у нас всегда рождаются дети, всегда складываются какие-то отношения, при которых мы разъезжаемся или съезжаемся под одной крышей. И, по большому счёту, 12% – это нормальная рабочая ставка российского рынка ипотеки, которая была до 2020 года и широкой программы господдержки со ставками 5-8%.

Кстати, я думаю, интересная история будет на рынке недвижимости, когда закончится программа трёх-шестимесячных вкладов под высокие проценты, инициированная государством в марте этого года. Многие люди тогда оказались перед выбором – купить квартиру или положить деньги на вклад под 20%. Сейчас ставки по вкладам снижаются, они перестают быть достаточно интересным инструментом сохранения средств, и в июне мы увидим, куда эти деньги пойдут дальше. Плюс уже будут изменения по ключевой ставке (с 11 апреля она уже снизилась до 17%, - прим. ред.), более менее понятной будет ситуация с точки зрения себестоимости, потому что сегодняшние цены – это тоже не показатель цены, а эмоциональная реакция на ситуацию. Но быстрого отката, скорее всего, не будет из-за инфляционных процессов.