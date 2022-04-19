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«В ближайшие годы обвала доллара ждать не стоит» – экономист Коган

Как с фунтом не будет, сказал агентству «Прайм» руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«С долларом не будет, как с фунтом», – убежден Коган. А все потому, что США – крупнейшая экономика мира и по праву занимает лидирующее место среди резервных валют.

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«Да, со временем ее подвинет Китай, но юань – более закрытая история, чем доллар, поэтому его влияние растет строго пропорционально необходимости и желанию властей государства», – считает эксперт.

С учетом текущего процесса глобального выхода из доллара, как из платежной валюты, позиции американской денежной единицы, по мнению Когана, действительно ослабевают, особенно с таким своеобразным президентом и его администрацией.

«Но регуляторная власть США до сих пор сильна и имеет большое влияние, поэтому в ближайшие годы не стоит ждать каких-то обвалов доллара, разве что произойдет действительно что-то экстраординарное, но это будет политическим процессом, а не экономическим», – убежден Коган.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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