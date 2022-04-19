Долгострой на улице Донской в Иркутске готовят к сдаче

Дольщики ждали своих квартир 6 лет.

10-этажная блок-секция расположена на улице Донской в Иркутске, дольщики планировали получить квартиры в 2016 году, но компания «Иркутсклесстрой» обанкротилась. Сейчас строительство завершает АО Специализированный застройщик «Строительная корпорация Иркутской области».

«Правительство региона уделяет особое внимание вопросу дольщиков, ожидающих свои квартиры. Так, за первый квартал 2022 года из Единого реестра проблемных объектов были исключены четыре стройки. В настоящее время в ЕРПО состоят 14 объектов незавершенного строительства, расположенных на территории Иркутской области», – рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

В следующем году правительство области и Фонд развития территорий Российской Федерации восстановят права более 600 семей, пострадавших от недобросовестных застройщиков. Всего в план включены 11 объектов.

Активная работа по привлечению федеральных средств для завершения строительства девяти зданий. Это долгострои компаний ООО «МолдРосс» и ООО «БазисСтройИнвест»: на улицах Дыбовского, Сибирской, Сергеева. Завершения строек ждут 423 дольщика. Окончание работ намечено на 2023 год.