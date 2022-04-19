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Иркутск попал в число лучших городов для семейной жизни

Сервис Работа.ру провел исследование и выяснили, в каких городах жители России хотели бы построить семейную жизнь. В опросе приняли участие более 3000 пользователей Работа.ру из всех регионов России.

По данным исследования, 41% опрошенных отметили Москву как лучший город для жизни с семьей и детьми. Респонденты указали на  развитую городскую инфраструктуру (51%), а также карьерные (49%) и образовательные возможности (44%). 36% участников опроса проголосовали за Сочи. В первую очередь респонденты выделяют хорошую экологическую ситуацию (56%), высокий уровень медицины (44%) и низкий уровень стресса и суеты (43%). Примерно столько же жителей России (34%) отдали свои голоса за Санкт-Петербург. Город ценят за развитую инфраструктуру (51%), карьерные (46%) и образовательные возможности (35%).

«Мы видим, что для большинства россиян важно жить в городе, в котором развиты карьерные и образовательные возможности для разных возрастов. При этом заметна корреляция между географическим положением города и его преимуществами: так, например, города, которые находятся на юге страны, россияне отмечают как более благоприятные для жизни с точки зрения экологической ситуации  и уровня стресса», – прокомментировала Анна Хвостова, директор по региональному развитию сервиса Работа.ру.

В ТОП-5 городов для жизни с семьей также вошли Краснодар (33%) и Калининград (25%). В Краснодаре опрошенные ценят хорошую экологическую ситуацию (44%), образовательные возможности (42%) и низкий уровень стресса (35). Калининград выбирают за низкий уровень суеты (48%), хорошую экологическую ситуацию (42%) и образование (33%).

Москва

41%

Развитая инфраструктура

51%

Карьерные возможности

49%

Образовательные возможности для детей

44%

Сочи

36%

Хорошая экология

56%

Высокий уровень медицины

44%

Меньше стресса и суеты

43%

Санкт-Петербург

34%

Развитая инфраструктура

51%

Карьерные возможности

46%

Образовательные возможности для детей

35%

Краснодар

33%

Хорошая экология

44%

Образовательные возможности для детей

42%

Меньше стресса и суеты

35%

Калининград

25%

Меньше стресса и суеты

48%

Хорошая экология

42%

Образовательные возможности для детей

33%

Казань

22%

Меньше стресса и суеты

49%

Образовательные возможности для детей

45%

Карьерные возможности

39%

Екатеринбург

18%

Карьерные возможности

52%

Развитая инфраструктура

44%

Здесь живут мои родственники и друзья

37%

Иркутск

16%

Карьерные возможности

46%

Меньше стресса и суеты

31%

Образовательные возможности для детей

30%

Новосибирск

13%

Здесь живут мои родственники и друзья

51%

Карьерные возможности

43%

Развитая инфраструктура

27%

/ Сибирское Информационное Агентство /
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