Иркутск попал в число лучших городов для семейной жизни

Сервис Работа.ру провел исследование и выяснили, в каких городах жители России хотели бы построить семейную жизнь. В опросе приняли участие более 3000 пользователей Работа.ру из всех регионов России.

По данным исследования, 41% опрошенных отметили Москву как лучший город для жизни с семьей и детьми. Респонденты указали на развитую городскую инфраструктуру (51%), а также карьерные (49%) и образовательные возможности (44%). 36% участников опроса проголосовали за Сочи. В первую очередь респонденты выделяют хорошую экологическую ситуацию (56%), высокий уровень медицины (44%) и низкий уровень стресса и суеты (43%). Примерно столько же жителей России (34%) отдали свои голоса за Санкт-Петербург. Город ценят за развитую инфраструктуру (51%), карьерные (46%) и образовательные возможности (35%).

«Мы видим, что для большинства россиян важно жить в городе, в котором развиты карьерные и образовательные возможности для разных возрастов. При этом заметна корреляция между географическим положением города и его преимуществами: так, например, города, которые находятся на юге страны, россияне отмечают как более благоприятные для жизни с точки зрения экологической ситуации и уровня стресса», – прокомментировала Анна Хвостова, директор по региональному развитию сервиса Работа.ру.

В ТОП-5 городов для жизни с семьей также вошли Краснодар (33%) и Калининград (25%). В Краснодаре опрошенные ценят хорошую экологическую ситуацию (44%), образовательные возможности (42%) и низкий уровень стресса (35). Калининград выбирают за низкий уровень суеты (48%), хорошую экологическую ситуацию (42%) и образование (33%).