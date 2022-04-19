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Автовокзал в Саянске продан с нарушениями – ФАС

Специалисты УФАС по Иркутской области установили, что продажа автостанции в Саянске и земельного участка под ней была проведена с нарушениями. Так, в ноябре 2021 года администрация города Саянска дала согласие на продажу автостанции и участка, переданного СМУП «Рыночный комплекс» на праве хозяйственного ведения, без проведения конкурсных процедур.

– В конце декабря 2021 г. продажа состоялась. Покупателем стало физическое лицо, которое по странному совпадению осуществляет предпринимательскую деятельность по оказанию услуг пассажирских перевозок. Такое отчуждение муниципального имущества должно осуществляться с использованием публичных процедур. Муниципалитету выдано предупреждение о возврате имущества, – говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

В случае неисполнения требований контрольного органа добровольно возврат будет осуществляться принудительно, а виновные лица будут привлечены к административной ответственности.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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