Автовокзал в Саянске продан с нарушениями – ФАС

Специалисты УФАС по Иркутской области установили, что продажа автостанции в Саянске и земельного участка под ней была проведена с нарушениями. Так, в ноябре 2021 года администрация города Саянска дала согласие на продажу автостанции и участка, переданного СМУП «Рыночный комплекс» на праве хозяйственного ведения, без проведения конкурсных процедур.

– В конце декабря 2021 г. продажа состоялась. Покупателем стало физическое лицо, которое по странному совпадению осуществляет предпринимательскую деятельность по оказанию услуг пассажирских перевозок. Такое отчуждение муниципального имущества должно осуществляться с использованием публичных процедур. Муниципалитету выдано предупреждение о возврате имущества, – говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

В случае неисполнения требований контрольного органа добровольно возврат будет осуществляться принудительно, а виновные лица будут привлечены к административной ответственности.