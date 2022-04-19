Мэрия потребовала снести киоски с мороженым и кукурузой в центре Иркутска

Мэрия Иркутска выявила многочисленные факты самовольного размещения нестационарного торговых объектов на островах Юность и Конный, бульваре Гагарина, рядом с памятником Александру III. В них торговали мороженым, горячей кукурузой и пр. Сообщения опубликованы на сайте мэрии 19 апреля.

Администрация требует демонтировать киоски в 10-дневный срок со дня опубликования сообщений .

– В противном случае администрацией города <…> будет осуществлен демонтаж самовольно азмещенного НТО в принудительном порядке с отнесением расходов по демонтажу за счет бизнеса, – говорится в сообщении мэрии.