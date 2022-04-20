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Треть сибирских компаний приостановили подбор персонала

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47% сибирских компаний имеют разработанный план действий на случай введения дополнительных санкций, 15% такой план не разрабатывали, а 39% затруднились с ответом. Таковы результаты исследования аналитиков hh.ru (есть в SIA.RU), которые  проанализировали настроения работодателей в России и Сибирском ФО, в частности в Иркутской области.

На фоне текущих событий, почти треть сибирских компаний заявили, что меняют политику подбора в сторону уменьшения численности вакансий (31%): 20% сообщили о том, что они внепланово снижают подбор, еще 11% внепланово его приостанавливают. При этом 8% компаний увеличивают подбор, хотя не планировали этого делать ранее. 54% участников опроса сообщили о том, что их планы по подбору на текущий год не изменились. 6% еще не приняли решение.

В опросе приняли участие 420 компаний со всей страны, в том числе из Иркутской области.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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