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ЦБ смягчил валютный контроль для российских экспортеров

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Банк России разрешил компаниям-экспортерам несырьевого неэнергетического сектора осуществлять обязательную продажу иностранной валюты, зачисленной начиная с 19 апреля 2022 года на их счета в уполномоченных банках, не позднее 60 рабочих дней со дня ее зачисления на транзитные валютные счета в уполномоченных банках. Ранее он составлял три дня.

– Смягчение правил валютного контроля улучшит возможности компаний, занимающихся несырьевым неэнергическим экспортом, по управлению валютной ликвидностью. Разрешение действует до 1 сентября 2022 года и при необходимости может быть продлено, – говорится в сообщении регулятора.

Напомним, что в рамках поддержки экономики на фоне санкций, введенных в ответ на российскую военную операцию на Украине, власти обязали экспортеров продавать 80% выручки на биржевых торгах.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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