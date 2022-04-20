ЦБ смягчил валютный контроль для российских экспортеров

Банк России разрешил компаниям-экспортерам несырьевого неэнергетического сектора осуществлять обязательную продажу иностранной валюты, зачисленной начиная с 19 апреля 2022 года на их счета в уполномоченных банках, не позднее 60 рабочих дней со дня ее зачисления на транзитные валютные счета в уполномоченных банках. Ранее он составлял три дня.

– Смягчение правил валютного контроля улучшит возможности компаний, занимающихся несырьевым неэнергическим экспортом, по управлению валютной ликвидностью. Разрешение действует до 1 сентября 2022 года и при необходимости может быть продлено, – говорится в сообщении регулятора.

Напомним, что в рамках поддержки экономики на фоне санкций, введенных в ответ на российскую военную операцию на Украине, власти обязали экспортеров продавать 80% выручки на биржевых торгах.