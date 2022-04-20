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ВТБ профинансирует девелопера в Пензенской области на 2,7 млрд рублей

ВТБ открыл две кредитные линии одному из крупнейших девелоперов Пензенской области ГК «Территория жизни» на общую сумму 2,7 млрд рублей. Заемные средства предоставлены на срок до 5 лет для строительства двух многоэтажных домов в Пензе. Финансирование осуществляется с использованием эскроу-счетов.

При финансовой поддержке ВТБ в составе жилого комплекса «Лугометрия» будет построено два дома переменной этажности от 15 до 19 этажей на 1076 квартир с отделкой «все включено». Общая площадь зданий составит 80,7 тысяч кв. м. Объекты планируется сдать в эксплуатацию во втором квартале 2024 года. ЖК «Лугометрия» также предусматривает строительство школы, детского сада, спортивных площадок, фитнес-центров, торговых объектов в шаговой доступности. Транспортную доступность комплекса обеспечит строящаяся развязка, появятся новые остановки общественного транспорта, в результате чего до центра города можно будет доехать за 20 минут.

«Финансирование жилищного строительства − стратегическое направление работы ВТБ. Поддержка банка позволит застройщикам завершить свои проекты в срок, сохранить занятость на предприятиях и выполнить все обязательства перед клиентами. Мы активно работаем с нашими партнерами в регионах России, предлагая эффективные финансовые инструменты для решения этих задач», − отметил Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса — старший вице-президент ВТБ.

«Масштаб и социальная значимость наших объектов диктует особые требования при выборе финансовых партнеров. Уверены, что сотрудничество с банком ВТБ, который обладает значительным опытом финансирования сферы жилищного строительства, станет залогом успешной реализации нашего нового проекта», — прокомментировал Микаил Намазов, директор по маркетингу и продвижению ГК «Территория жизни».

Справка

ГК «Территория жизни» − один из крупнейших девелоперов Пензенской области. Занимает первое место в регионе по объему текущего строительства. Входит в топ-50 застройщиков России.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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