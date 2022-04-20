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Межвузовский кампус на 10 тысяч человек планируют построить в Иркутске

Сеть кампусов в России создадут до 2030 года, сообщила министр экономического развития области Наталья Гершун.

Сейчас федеральный центр ведет отбор проектов, заявку на строительство межвузовского кампуса на 10 тыс. мест уже направили два вуза Иркутской области – ИрНИТУ и ИГУ.

Кроме того, внесенный сегодня, законопроект «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области», предусматривает понижение налога на прибыль для организаций, имеющих статус участника специального инвестиционного контракта.

Парламентарии поддержали проект закона в первом чтении, работа над документом продолжится.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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