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Главным архитектором Иркутской области назначена Александра Борисова

Указ губернатора Игоря Кобзева вступил в силу 18 апреля 2022 года, сообщили SIA.RU в пресс-службе правительства Приангарья.

Александра Борисова родилась в 1987 году в Иркутске. Получила три высших образования по специальностям «Картография», «Градостроительство» и «Строительство».

С 2007 по 2015 годы прошла путь от техника геоинформ-центра ФГУП «Восточно-Сибирское аэрогеодезическое предприятие» до начальника отдела архитектуры и градостроительства Комитета по управлению муниципальным имуществом и градостроительной политике Иркутского районного муниципального образования. С 2015-го по 2022-й занимала должность начальника управления архитектуры и градостроительства – главного архитектора администрации Иркутского района.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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