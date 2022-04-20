ЦБ продлил льготный период для банков в СБП на два года

Совет директоров Банка России принял решение продлить до 1 июля 2024 года действие своих нулевых тарифов для банков по переводам между гражданами в Системе быстрых платежей (СБП).

– Такой шаг позволит кредитным организациям поддерживать минимальные тарифы на переводы через СБП для клиентов. Напомним, что сегодня граждане могут бесплатно переводить через СБП до 100 тысяч рублей в месяц, а при переводах свыше этой суммы комиссия банков не должна превышать 0,5% от перевода (но не более 1,5 тысяч рублей), – говорится в сообщении регулятора.

Аналогичный льготный период для банков установлен и на переводы граждан в свою пользу на спецсчет оператора финансовой платформы.