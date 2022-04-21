Криптобиржа Binance ограничит доступ пользователей из России

Ограничения коснутся всех российских клиентов площадки, общая стоимость криптоактивов которых превышает €10 тыс. Они смогут только выводить средства, пишет РБК со ссылкой на чат поддержки биржи.

– Учетные записи российских пользователей, сумма активов на которых превышает €10 тыс., будет переведены в режим «только для вывода средств». С этого момента такие клиенты биржи не смогут торговать на ней или вносить дополнительные средства на свои счета, – сообщает РБК.

О том, что ограничения затронут криптоактивы стало известно из нового пакета санкций ЕС. Это принципиально новое ограничение в череде антироссийский санкций. Теперь российским гражданам запрещено владеть криптокошельками на сумму более €10 тыс. По мнению экспертов, регулятор понимает, что криптоактивы могут стать средством обхода действующих ограничений капиталовложений, и стремится закрыть пробел.