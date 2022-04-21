Регионы возобновят плановую медпомощь до 12 мая

Поручение дал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«До 12 мая регионам поручено возобновить оказание плановой медпомощи, приостановленной ранее из-за острой фазы коронавируса. Вновь будут в полном объеме проводиться профилактические осмотры и диспансеризации, в том числе для перенесших COVID-19. Решения будут приниматься в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом регионе», – сказал Мишустин.

Напомним, плановый прием больных уже возобновили в районной больнице Братска. В медучреждении вновь начнет принимать гинеколог, хирург, терапевт, невролог. Продолжит работу детское отделение стационара.