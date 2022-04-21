Администрация Иркутска проверит действия подрядчика при сносе кинотеатра «Чайка»

Жители пожаловались на склад мусора в прибрежной зоне.

Работы завершат до 1 мая. Сейчас здание полностью демонтировано, организация вывозит мусор. Работы ведут на Чертугеевском полуострове.

– Такие действия недопустимы. Складирование строительного мусора в прибрежных зонах запрещено природоохранным законодательством, которое предусматривает наложение штрафа и приостановление деятельности юридического лица. По результатам проверки виновные будут наказаны, – мэр Руслан Болотов.

Напомним, что из-за несоответствия требованиям противопожарной безопасности кинотеатр «Чайка» был закрыт в апреле 2018 года. С того момента здание не эксплуатировалось. По поручению губернатора Иркутской области Игоря Кобзева на освободившемся земельном участке построят новое здание детской поликлиники №5.