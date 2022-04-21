В 24 новостройках Иркутска и Иркутской области можно приобрести жилье по сниженной ставке

Байкальский банк Сбербанка и компании-застройщики реализуют программы субсидирования процентной ставки ипотечного кредитования в 24 новостройках Иркутска и Иркутской области. С момента старта программы объем выданных кредитов на приобретение нового жилья по привлекательной ставке составил 275 млн руб., 160 из них – было выдано в первом квартале текущего года 55 клиентам, рассказали SIA.RU в банке.
Согласно условиям программы, клиенты Сбербанка могут приобрести строящееся жильё по договору долевого участия в строительстве или готовое жильё по договору купли-продажи у застройщика по ставке от 0,1% годовых на срок от 12 месяцев до 30 лет при условии проведения сделки с использованием сервиса «Электронная регистрация» и оформлением полиса страхования жизни и здоровья. Остальные параметры сделки определяются индивидуально для каждого клиента.
Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка: «За счёт субсидирования застройщика клиент получает дисконт к процентной ставке, и будущие новоселы могут оформить жилищный займ со сниженной ставкой на год, на два года или на весь срок кредитования».
В Приангарье 24 жилых комплекса (ЖК) предлагают программы субсидирования процентной ставки:
- ЖК "Простор",
- ЖК "SUNCITY",
- ЖК "Life",
- ЖК "Новые Горизонты на Пушкина 2",
- ЖК "Семья",
- ЖК "1 Ленинский квартал",
- ЖК "Новое Новоленино",
- ЖК "Квартал Стрижи",
- ЖК "Видный 3",
- ЖК "Сокольники",
- ЖК "Новые Горизонты на Пушкина 3",
- ЖК "Алые Паруса",
- ЖК "Современник 2 этап",
- ЖК "Микрорайон Победа",
- ЖК "Приморский",
- ЖК "Пулковский",
- ЖК "Якоби Парк",
- ЖК «Юбилейный»,
- ЖК «Радужный»,
- ЖК "Кислород",
- ЖК "Corso residence",
- ЖК «Кумир»,
- ЖК «Весна»,
- ЖК «Зенит».
Михаил Зубков, коммерческий директор ЖК «Пулковский: «Благодаря субсидированной ставке у покупателя появляется возможность не откладывать покупку квартиры. Это особенно актуально для тех клиетов, кто арендует жилье и не готов к двойным платежам: за аренду и ипотеку. Например, покупая большую семейную квартиру в ЖК «Пулковский», в первый год платеж по ипотеке может составить всего 11 тысяч рублей в месяц. Предложения распространяются не на весь ассортимент квартир, поэтому советую успевать ими воспользоваться».
Подать заявку на ипотечный кредит можно на сайте Домклик. Условия распространяются в том числе и на программы «Господдержка 2020» и «Господдержка для семей с детьми».