В 24 новостройках Иркутска и Иркутской области можно приобрести жилье по сниженной ставке

Байкальский банк Сбербанка и компании-застройщики реализуют программы субсидирования процентной ставки ипотечного кредитования в 24 новостройках Иркутска и Иркутской области. С момента старта программы объем выданных кредитов на приобретение нового жилья по привлекательной ставке составил 275 млн руб., 160 из них – было выдано в первом квартале текущего года 55 клиентам, рассказали SIA.RU в банке.

ЖК "Сан Сити". Фото А. Федорова

Согласно условиям программы, клиенты Сбербанка могут приобрести строящееся жильё по договору долевого участия в строительстве или готовое жильё по договору купли-продажи у застройщика по ставке от 0,1% годовых на срок от 12 месяцев до 30 лет при условии проведения сделки с использованием сервиса «Электронная регистрация» и оформлением полиса страхования жизни и здоровья. Остальные параметры сделки определяются индивидуально для каждого клиента.

Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка: «За счёт субсидирования застройщика клиент получает дисконт к процентной ставке, и будущие новоселы могут оформить жилищный займ со сниженной ставкой на год, на два года или на весь срок кредитования».

В Приангарье 24 жилых комплекса (ЖК) предлагают программы субсидирования процентной ставки:

ЖК "Простор",

ЖК "SUNCITY",

ЖК "Life",

ЖК "Новые Горизонты на Пушкина 2",

ЖК "Семья",

ЖК "1 Ленинский квартал",

ЖК "Новое Новоленино",

ЖК "Квартал Стрижи",

ЖК "Видный 3",

ЖК "Сокольники",

ЖК "Новые Горизонты на Пушкина 3",

ЖК "Алые Паруса",

ЖК "Современник 2 этап",

ЖК "Микрорайон Победа",

ЖК "Приморский",

ЖК "Пулковский",

ЖК "Якоби Парк",

ЖК «Юбилейный»,

ЖК «Радужный»,

ЖК "Кислород",

ЖК "Corso residence",

ЖК «Кумир»,

ЖК «Весна»,

ЖК «Зенит».

Михаил Зубков, коммерческий директор ЖК «Пулковский: «Благодаря субсидированной ставке у покупателя появляется возможность не откладывать покупку квартиры. Это особенно актуально для тех клиетов, кто арендует жилье и не готов к двойным платежам: за аренду и ипотеку. Например, покупая большую семейную квартиру в ЖК «Пулковский», в первый год платеж по ипотеке может составить всего 11 тысяч рублей в месяц. Предложения распространяются не на весь ассортимент квартир, поэтому советую успевать ими воспользоваться».

Подать заявку на ипотечный кредит можно на сайте Домклик. Условия распространяются в том числе и на программы «Господдержка 2020» и «Господдержка для семей с детьми».